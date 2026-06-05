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சேலம்

இன்றைய மின் தடை: சங்ககிரி

சங்ககிரியை அடுத்த ஐவேலி துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தம் செய்யப்படுவதாக சங்ககிரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 1:11 am IST

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சங்ககிரியை அடுத்த ஐவேலி துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தம் செய்யப்படுவதாக சங்ககிரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:

சங்ககிரி நகா், சங்ககிரி ரயில் நிலையம், தேவண்ணகவுண்டனூா், சுண்ணாம்புகுட்டை, ஐவேலி, ஒலக்கசின்னானூா், தங்காயூா், அக்கமாபேட்டை, வடுகப்பட்டி, இடையப்பட்டி, வளையசெட்டிப்பாளையம், ஆவரங்கம்பாளையம், வைகுந்தம், இருகாலூா், வெள்ளையம்பாளையம், காளிகவுண்டம்பாளையம்.

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