Dinamani
வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ. 29 அதிகரிப்பு! இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
சேலம்

பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் நகை திருடப்பட்ட வழக்கில் 3 போ் கைது; 7 பவுன் நகை, ரூ. 25 லட்சம் மீட்பு

சேலம் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகைகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூன் 2026, 3:02 am IST

Syndication

சேலம் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகைகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 7 பவுன் நகை, ரூ. 25 லட்சம் ரொக்கத்தை மீட்டனா்.

சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த பேக்கரி உரிமையாளா் திருஞானம், கடந்த மே 22 ஆம் தேதி தனது சொந்த ஊரான காரைக்குடிக்கு சென்றுவிட்டு அண்மையில் சேலத்துக்கு வந்துள்ளாா். அப்போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த 54 பவுன் நகை, ரூ. ஒரு லட்சம் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடப்பட்டிருந்து கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.

இதுகுறித்து அன்னதானப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, வீட்டிற்கு இரண்டு போ் வந்து செல்லும் காட்சி கேமராவில் பதிவாகி இருந்தது. அதன் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பெரம்பலூா் மாவட்டம், அரும்பாவூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பரணிதரன், காமராஜ், சுதா்சன் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனா்.

அப்போது, சுதா்சனிடம் இருந்து 7 பவுன் நகையை போலீஸாா் மீட்டனா். அவா் அளித்த தகவலின் பேரில் பரணிதரனிடம் இருந்து ரூ. 25 லட்சத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், 9 பவுன் நகைகளை அவா்கள் அடகு வைத்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. குற்ற வழக்கில் சிறையில் இருக்கும்போது நண்பா்களான இவா்கள் மூவரும் இந்த திருட்டு சம்பத்தை திட்டமிட்டு அரங்கேற்றியுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

தொடா்ந்து மூவரையும் சேலம் சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், திருட்டு சம்பவத்துக்கு அவா்கள் பயன்படுத்திய காா், இருசக்கர வாகனத்தையும் கைப்பற்றினா். அவா்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட நகை, பணத்தை போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

தொடர்புடையது

பொறியாளா் வீட்டில் 5 பவுன் நகை, 5 கிலோ வெள்ளி திருட்டு

பொறியாளா் வீட்டில் 5 பவுன் நகை, 5 கிலோ வெள்ளி திருட்டு

திருவள்ளூா் அருகே தொழிலாளி வீட்டில் நகை, ரொக்கம் திருட்டு

திருவள்ளூா் அருகே தொழிலாளி வீட்டில் நகை, ரொக்கம் திருட்டு

சேலத்தில் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு

சேலத்தில் பேக்கரி உரிமையாளா் வீட்டில் 54 பவுன் நகை, ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் திருட்டு

ஐடி ஊழியா் வீட்டில் 15 பவுன் நகை திருட்டு

ஐடி ஊழியா் வீட்டில் 15 பவுன் நகை திருட்டு

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!