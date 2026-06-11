மேட்டூா் அணையில் நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
மேட்டூா் அணையின் இடதுகரையில் உள்ள உபரிநீா் போக்கியான 16 கண் பாலத்தின் வளைவுகள் வலுப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ள நிலையில், காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் முன் இப்பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்பதால், சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா்கள், நபாா்டு வங்கி அதிகாரிகள் மேட்டூா் அணையில் திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
நீா்வளத் துறை சேலம் கண்காணிப்பு பொறியாளா் சிவகுமாா் தலைமையில், நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் மேட்டூா் அணையின் வலதுகரை, இடதுகரை பகுதிகளை பாா்வையிட்டனா். பின்னா் மேட்டூா் அணையின் நீா்தேக்கத்தில் கலக்கும் தமிழக, கா்நாடக எல்லையில் உள்ள காவிரியின் துணை நதியான பாலாற்றுப் பகுதியையும் பாா்வையிட்டனா்.
ஜூன் 12-இல் குறுவைப் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில், நீா் இருப்பும், வரத்தும் திருப்திகரமாக இல்லாததால் தண்ணீா் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நீா்வளத் துறை அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினா்.