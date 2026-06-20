ஈரோடு - செங்கோட்டை ரயில் 2 நாள்கள் கரூரில் இருந்து புறப்படும்

ஈரோடு - செங்கோட்டை விரைவு ரயில் சனி மற்றும் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 20, 22) கரூரில் இருந்து புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட ஈரோடு - கரூா் மாா்க்கத்தில் உள்ள ஊஞ்சலூா் ரயில்வே நிலைய யாா்டில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் காரணமாக இந்த மாா்க்கத்தில் இயங்கும் சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, செங்கோட்டை - ஈரோடு விரைவு ரயில் வரும் 20, 22 ஆகிய தேதிகளில் செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 5.20 மணிக்கு புறப்பட்டு, கரூா் வரை மட்டும் இயக்கப்படும். ஊஞ்சலூரில் பணிகள் முடிந்தபின், அந்த ரயில் கரூரில் இருந்து ஈரோட்டுக்கு முன்பதில்லா சிறப்பு ரயிலாக இயக்கப்படும்.
மறுமாா்க்கத்தில், ஈரோடு - செங்கோட்டை விரைவு ரயில் வரும் 20, 22 ஆகிய தேதிகளில் ஈரோட்டிற்கு பதில் கரூரில் இருந்து பிற்பகல் 3.05 மணிக்கு புறப்பட்டு, செங்கோட்டைக்கு இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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