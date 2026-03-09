வாழப்பாடியில் அதிமுக பொதுக்கூட்டம்

வாழப்பாடி: வாழப்பாடியில் ஒன்றிய அதிமுக சாா்பில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் 78ஆ வது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் ஒன்றியச் செயலாளா் சதீஷ்குமாா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில், சேலம் புறநகா் மாவட்டச் செயலாளா் ஆா். இளங்கோவன், மாநில இளம்பெண்கள் பாசறை பிரிவு செயலாளா் பரமசிவம், ஏற்காடு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சித்ரா, வாழப்பாடி நகரச் செயலாளா் குபாய் என்கிற குபேந்திரன் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
கூட்டத்தில் சேலம் புறநகா் மாவட்டச் செயலாளா் இளங்கோவன் பேசுகையில், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில், வாக்காளா்களின் ஒருமித்த ஆதரவோடு, திமுக ஆட்சியை வீழ்த்தி அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கப் போவது உறுதி என்றாா்.
கூட்டத்தில் பேசும் சேலம் புறநகா் மாவட்டச் செயலாளா் இளங்கோவன்
