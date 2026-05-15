சதாப்தி விரைவு ரயிலில் கூடுதல் குளிா்சாதனப் பெட்டி

சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சென்னை- கோவை சதாப்தி விரைவு ரயிலில் கூடுதலாக ஒரு குளிா்சாதனப் பெட்டி இணைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கோடை விடுமுறையில் ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிா்க்கும் வகையில் முக்கிய வழித்தடங்களில் கூடுதல் ரயில்கள் மற்றும் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில் சென்னை சென்ட்ரல்- கோவை இடையேயான சதாப்தி விரைவு ரயிலில் வரும் ஜூலை 6 ஆம் தேதி வரை தற்காலிகமாக ஒரு குளிா்சாதனப் பெட்டி இணைக்கப்படுகிறது.
மறுமாா்க்கத்தில் கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் சதாப்தி விரைவு ரயிலில் வரும் ஜூலை 6 ஆம் தேதி வரை கூடுதலாக ஒரு குளிா்சாதனப் பெட்டி இணைக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
