Dinamani
‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி தமிழ்நாட்டில் தொடர் மின்வெட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வுகாண வேண்டும்: பிரேமலதாஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் : தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணிநிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
சேலம்

தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்தால் கடை மூடப்படும்!

சேலம் மாவட்டத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்தால், உணவுப் பாதுகாப்பு உரிமம்/பதிவுச் சான்றிதழ் தாற்காலிகமாக ரத்துசெய்யப்பட்டு கடை மூடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் எச்சரித்துள்ளாா்.

News image
Updated On :23 மே 2026, 2:02 am IST

Syndication

சேலம் மாவட்டத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்தால், உணவுப் பாதுகாப்பு உரிமம்/பதிவுச் சான்றிதழ் தாற்காலிகமாக ரத்துசெய்யப்பட்டு கடை மூடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் எச்சரித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது: புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை பயன்படுத்துவதால் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட கொடிய நோய் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. தமிழகத்தில் புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்வது, இருப்பு வைப்பது மற்றும் சில்லறை விற்பனை செய்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கடத்திவரப்படும் புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதை கட்டுப்படுத்துவது தொடா்பாக பல்வேறு துறை அலுவலா்களுடன் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

அதன்படி, உணவு வணிகரிடத்திலும், உணவு வணிகரில்லாத இதர வணிகரிடத்திலும் காவல் துறை, உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு அல்லது கூட்டாய்வு செய்யப்படும். அவ்வாறு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்போது, தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால், உணவுப் பாதுகாப்பு உரிமம்/பதிவுச் சான்றிதழ் தாற்காலிகமாக ரத்துசெய்யப்பட்டு கடை மூடப்படும்.

மேலும், பொதுமக்கள் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்வது குறித்து புகாா் அளிக்க விரும்பினால், 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் ஆப் புகாா் எண்ணிலோ, இணையதள முகவரியிலோ, செயலியிலோ புகாா் அளிக்கலாம். அவ்வாறு புகாா் அளிக்கும் நுகா்வோா்களின் விவரம் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

மாவட்டத்தில் 7 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்

மாவட்டத்தில் 7 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்

புகையிலை பொருள் வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

புகையிலை பொருள் வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

காட்டுப்புத்தூரில் 800 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு

காட்டுப்புத்தூரில் 800 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு

விடியோக்கள்

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan