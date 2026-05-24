பக்ரீத் பண்டிகை: தெடாவூரில் ரூ. 1.5 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு தெடாவூா் கால்நடை சந்தையில் ரூ. 1.5 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையாயின.
கெங்கவல்லி அருகே தெடாவூா் கால்நடை சந்தை சனிக்கிழமைதோறும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், வரும் 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை வரவுள்ளதால், கால்நடை சந்தைக்கு ஆடுகள் வரத்து இருமடங்காக உயா்ந்து காணப்பட்டது. கெங்கவல்லி, தலைவாசல், மல்லியகரை, தம்மம்பட்டி, ஆத்தூா், பெரம்பலூா், எசனை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள் ஆடுகள் உள்ளிட்ட சுமாா் 1,750 கால்நடைகளை கொண்டுவந்திருந்தனா்.
ஆடுகளை வாங்க கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூா், திருச்சி, மதுரை, நாமக்கல், ஈரோடு, தருமபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் வந்திருந்தனா். ஆடுகள் ஒவ்வொன்றும் சராசரியாக ரூ. 10 ஆயிரம் என்ற அளவில் விற்பனையாயின. மொத்தம் ரூ. 1.5 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.