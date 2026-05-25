சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தோள்பட்டை வலிக்கு மாநில போக்குவரத் துறை அமைச்சா் விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிகிச்சை பெற்றாா்.
தோள்பட்டை வலி காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா். அங்கு சிகிச்சை பெற்ற அவா், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கான படுக்கை வசதி, கழிப்பறை, தினசரி வருகை தரும் மருத்துவப் பயனாளிகள் விவரம், மருத்துவக் கருவிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.
அதேபோல மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா். மேலும் மருத்துவமனை வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் உள்ள சமையல் அறை, உணவின் தரம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு தினசரி உணவு உண்பவா்களின் எண்ணிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.