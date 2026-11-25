பட்டாவில் பெயா் மாற்ற லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா், உதவியாளா் கைது
பட்டாவில் பெயா் மாற்றம் செய்ய லஞ்சம் வாங்கியதாக கிராம நிா்வாக அலுவலா், உதவியாளா் ஆகியோா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
பட்டாவில் பெயா் மாற்றம் செய்ய லஞ்சம் வாங்கியதாக கிராம நிா்வாக அலுவலா், உதவியாளா் ஆகியோா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
சேலம் மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டியை அடுத்துள்ள பாலம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த யோகநாதனுக்கு தமிழ்ச்செல்வன் (32), ரிஷி என 2 மகன்கள். இவருக்கு சொந்தமான 5 சென்ட் நிலத்தை மகன்கள் இருவருக்கும் தலா 2.5 சென்ட் பிரித்து பத்திரப்பதிவு செய்தாா். பின்னா், தனி பட்டாவுக்காக பாலம்பட்டி கிராம நிா்வாக அலுவலா் செல்வக்குமாரை (47) அணுகியபோது, அவா் தலா ரூ. 7 ஆயிரம் வீதம் ரூ. 14 ஆயிரம் கேட்டதாக தெரிகிறது.
லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தமிழ்ச்செல்வன், இதுகுறித்து சேலம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை தனி பட்டா வழங்க ரூ. 9 ஆயிரத்துக்கு ஒப்புக்கொண்ட கிராம நிா்வாக அலுவலரின் விடியோ ஆதாரத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் தமிழ்ச்செல்வன் அளித்தாா்.
அதையடுத்து, ரசாயனம் தடவிய ரூ. 9 ஆயிரத்தை போலீஸாா் தமிழ்ச்செல்வனிடம் புதன்கிழமை காலை கொடுத்து அனுப்பினா். அதை செல்வக்குமாா் பெற்றபோது, மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு ஆய்வாளா் நரேந்திரன், உதவி ஆய்வாளா் நல்லம்மாள் ஆகியோா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் செல்வக்குமாா், உதவியாளா் ராஜசேகா் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
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