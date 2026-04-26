வைகையாற்றில் ஆகாயத் தாமரைகள் அதிகளவில் வளா்ந்துள்ளதால், கள்ளழகா் எழுந்தருளல் நிகழ்வுக்கு தண்ணீா் கொண்டு வருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக பக்தா்கள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
மதுரை சித்திரைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வருகிற வெள்ளிக்கிழமை வைகையாற்றில் கள்ளழகா் எழுந்தருளும் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவுக்காக ஆண்டுதோறும் வைகை அணையிலிருந்து ஆற்றின் வழியாக விநாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி வீதம் 3 நாள்களுக்கு தண்ணீா் திறப்பது வழக்கம்.
கடந்தாண்டு பருவமழையின் போது அணையின் முழுக் கொள்ளளவான 71 அடி வரை நீா் தேக்கப்பட்டு, பாசனப் பகுதிகளுக்கு பங்கீட்டு நீா் வழங்கப்பட்டது. குறிப்பாக, சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை அடுத்து பங்கீட்டு நீா் திறப்பு குறித்த அரசாணையில்லாத நிலையில், விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பாசனப் பகுதிகளுக்கு அதிகளவிலான தண்ணீா் வழங்கப்பட்டது. இதனால், அணையின் நீா்மட்டம் வெகுவாகக் குறைந்து 33 அடியாக இருப்பு வைக்கப்பட்டது.
அணையில் போதிய தண்ணீா் இல்லாததால், சித்திரை மாதம் கள்ளழகா் வைகையாற்றில் இறங்கும் வைபவத்துக்கு ஆற்றின் வழியே தண்ணீா் திறப்பதில் சிக்கல் எழுந்தது. இருப்பினும், நீா்வளத் துறை அலுவலா்கள் மழை பெய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தனா்.
ஆனால், எதிா்பாா்த்தபடி மழை பெய்யாத நிலையில், சித்திரைத் திருவிழா மட்டுமன்றி, மதுரை மாவட்ட குடிநீா் ஆதாரத்துக்கும் வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, வைகை அணையிலிருந்து பாசனக் கால்வாய் வழியாக தண்ணீா் திறக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 500 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, சனிக்கிழமை அது 300 கன அடியாகக் குறைக்கப்பட்டது.
இந்தத் தண்ணீா் வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லூா் வழியாக செல்லூா் கண்மாயில் தேக்கப்பட்டு, மதுரை குலமங்கலம் சாலை அருகே உள்ள உபரிநீா் மதகு வழியாக வைகையாற்றுக்குள் திறக்க திட்டமிடப்பட்டது. வைகை அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரை செல்லூா் கண்மாயை வந்தடையவில்லை.
செல்லூா் கண்மாயிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்பட்டாலும், எல்ஐசி அலுவலகம் முன் உள்ள வைகையாற்றிலிருந்து கள்ளழகா் எழுந்தருளும் ஆழ்வாா்புரம் வரை உள்ள வைகையாற்றுக்குள் ஆகாயத் தாமரைகள் அதிகளவில் வளா்ந்துள்ளன. இதனால், தண்ணீா் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக பக்தா்கள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து பக்தா்கள் கூறியதாவது:
வைகை அணையில் போதிய நீா் இல்லாத போதும், சித்திரைத் திருவிழாவுக்கான பங்கீட்டு நீரான 170 மில்லியன் கன அடி நீரை வழங்க நீா்வள ஆதாரத் துறை முன் வந்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது. இந்தத் தண்ணீா் செல்லூா் கண்மாயில் நிரப்பப்பட்டு, உபரி நீா் கால்வாய் வழியாக வைகையாற்றுக்குள் திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே. ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்தாா். உபரி நீா் வைகையாற்றுக்குள் செல்லும் முகப்புப் பகுதி முதல் கள்ளழகா் இறங்கும் இடம் வரை ஆகாயத் தாமரைகள் அதிகளவில் வளா்ந்து படா்ந்துள்ளன. இதன் காரணமாக, குறைந்தளவே திறக்கப்பட்ட தண்ணீா் அழகா் இறங்கும் இடத்துக்கு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே, மாவட்ட நிா்வாகம் போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வைகையாற்றுக்குள் உள்ள ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்ற முன் வேண்டும் என்றனா்.
இதுபற்றி நீா்வளத் துறை அலுவலா் கூறியதாவது:
கோடை வெப்பத்தின் காரணமாக பாசனக் கால்வாய் வடு காணப்படுகிறது. எனவே, வைகை அணையிலிருந்து பாசனக் கால்வாய் வழியாக திறக்கப்பட்ட தண்ணீா் செல்லூா் கண்மாயை வந்தடையவில்லை. திங்கள்கிழமை(ஏப். 27) வந்தடையும் என எதிா்பாா்க்கிறோம். கண்மாயில் தண்ணீா் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் உயா்ந்த பிறகு குலமங்கலம் சாலை அருகே உபரி நீா் மதகு வழியாக தண்ணீா் திறக்கப்படும்.
மாநகராட்சிக் கழிவுகள் முழுவதும் வைகையாற்றுக்குள் தான் விடப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, ஆகாயத் தாமரைகள் அதிகளவில் வளருகின்றன. பலமுறை அகற்றியுள்ளோம். ஆனால், அவற்றை முழுவதுமாக அகற்ற முடியவில்லை. போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்தால் மட்டுமே ஆகாயத் தாமரைகளை நிரந்தரமாக அகற்ற முடியும் என்றாா் அவா்.
வைகை அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீா் வராததால் நீரின்றி காணப்படும் செல்லூா் கண்மாய்
மதுரை எல்ஐசி அலுவலகம் எதிரே உள்ள வைகையாற்றுக்குள் படா்ந்து காணப்படும் ஆகாயத் தாமரைகள்.
வீடியோக்கள்
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை