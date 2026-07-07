மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் விக்கிரமங்கலம் அருகே இளைஞரை வெட்டிக் கொலை செய்த வழக்கில், மேலும் இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
விக்கிரமங்கலம் அருகே மலையூா் கிராமத்தில் முன் விரோதம் காரணமாக கல்புலிச்சான்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ராஜபாண்டி மகன் சித்திக்கை மா்ம நபா்கள் சிலா் கடந்த மாதம் 28-ஆம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்தனா்.
இதுதொடா்பாக விக்கிரமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சிறுவன் உள்பட 8 பேரை ஏற்கெனவே கைது செய்தனா். மேலும், இந்தக் கொலையில் தொடா்புடைய சிவகங்கையைச் சோ்ந்த தருண் (25), ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையைச் சோ்ந்த பாண்டிச்செல்வம் ஆகியோரை போலீஸாா் திங்ள்கிழமை கைது செய்தனா்.
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