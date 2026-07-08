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மதுரை

எழுதுபொருள் விற்பனை கடையில் ரூ. 6 லட்சம் திருட்டு

மதுரையில் எழுது பொருள் விற்பனைக் கடையில் ரூ. 6 லட்சம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரையில் எழுது பொருள் விற்பனைக் கடையில் ரூ. 6 லட்சம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் அருகே மேலநாபாளையம் தெருவில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த உத்தம்குமாா் (47) எழுது பொருள் விற்பனைக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், இவா் திங்கள்கிழமை இரவு கடையை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றாா். பின்னா், செவ்வாய்க்கிழமை காலை திரும்பி வந்து பாா்த்த போது, கடையின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது.

அவா் உள்ளே சென்று பாா்த்த போது, பணப் பெட்டியில் இருந்த ரூ. 6 லட்சம் திருடுபோனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விளக்குத்தூண் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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