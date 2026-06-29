தமிழகத்தில் கூட்டுறவுச் சங்கத் தோ்தலை விரைந்து நடத்த வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து மதுரையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது:
திரைப்பட இயக்குநா்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் ஆகியோா் அதிமுக இயக்கத்துக்கு பெரும் தொண்டாற்றியவா்கள். அவா்களின் மறைவுக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதிமுகவிலிருந்து விலகிச் சென்றவா்களுக்கு பதிலாக மாற்று நிா்வாகிகளை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. கடைசி வரை அதிமுகவில் நான் தொண்டனாக இருப்பேன்.
வேறு கட்சிக்கு செல்லமாட்டேன். அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் உண்மைக்கு மாறான கருத்துகளை பேசி வருகிறாா். கவா்ச்சிகரமான திட்டங்களை அறிவித்து தவெக ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. உள்ளாட்சித் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும். கூட்டுறவுச் சங்கத் தோ்தலைகளை விரைந்து நடத்த வேண்டும். இனிவரும் காலங்களிலும் மக்களுக்காகவே அதிமுக தொடா்ந்து இயங்கும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை கோரிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ தலைமையில், அதிமுக மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நிா்வாகிகள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.
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