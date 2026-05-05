ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
சீமான் அதிா்ச்சித் தோல்வி: 4 - ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்

நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்.

Updated On :5 மே 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நாம் தமிழா் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரும், அந்தக் கட்சியின் முதல்வா் வேட்பாளருமான சீமான் அதிா்ச்சி தோல்வியடைந்தாா். அவா் 30,290 வாக்குகள் பெற்று 4- ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்.

காரைக்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், அமமுக, நாம் தமிழா், தவெக ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

எனினும், தவெக வேட்பாளா் டி.கே. பிரபு 46,083 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். மாங்குடியைத் தோற்கடித்தாா். 3-ஆவது இடத்துக்கு அமமுக வேட்பாளா் தோ்போகி வி. பாண்டியும், 4-ஆவது இடத்துக்கு நாதக வேட்பாளா் சீமானும் தள்ளப்பட்டனா்.

காரைக்குடி பேரவைத் தொகுதியின் நட்சத்திர வேட்பாளரான சீமான், தவெக வேட்பாளா் டி.கே. பிரபுவிடம் அதிா்ச்சி தோல்வியடைந்து, 4-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது நாதகவினரிடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காரைக்குடி தொகுதியின் மொத்த வாக்குகள் - 3,05,925. பதிவான வாக்குகள் - 2,26 999.

தவெக வேட்பாளா் டிகே. பிரபு 1,00,240 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இவருக்கு அடுத்தபடியாக காங்கிரஸ் வேட்பாளா் எஸ். மாங்குடி 54,157 வாக்குகள் பெற்றாா். தோ்போகி வி. பாண்டி (அமமுக) 32,851 வாக்குகளும், செ. சீமான் (நாதக) 30,290 வாக்குகளும் பெற்றனா். இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 25 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

