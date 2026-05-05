ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
நடிகா் கருணாஸ் தோல்வி 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்

Updated On :5 மே 2026, 2:16 am IST

சிவகங்கை பேரவைத் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட முக்குலத்தோா் புலிப்படை கட்சித் தலைவரும், நடிகருமான சேது. கருணாஸ் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியை தழுவினாா். மேலும் இவா் 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்.

சிவகங்கை பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,78,124 வாக்குகள் உள்ளன. இதில் 2,11,391 வாக்குகள் பதிவாகின. வாக்கு எண்ணிக்கையின் நிறைவில் தவெக வேட்பாளா் ஏ. குழந்தை ராணி வெற்றி பெற்றாா்.

இவா் பெற்ற வாக்குகள் 72,601. இவருக்கு அடுத்தபடியாக அதிமுக வேட்பாளரும், இந்தத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பி.ஆா். செந்தில்நாதன் 57,632 வாக்குகள் பெற்றாா்.

திமுக கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட முக்குலத்தோா் புலிப்படை கட்சித் தலைவரும், நடிகருமான சேது. கருணாஸ் 56,193 வாக்குகளே பெற்றாா். இதையடுத்து அவா் மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா். மேலும் நாதக வேட்பாளா் ர. இந்துஜா 18,625 வாக்குகள் பெற்றாா். இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 17 போ் போட்டியிட்டனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மதுராந்தகத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மரகதம் குமரவேல் 2 ஆவது முறையாக வெற்றி

