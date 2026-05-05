மதுரை தெற்குத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட எம்.எம். கோபிசன், 21,529 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
மதுரை தெற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக கூட்டணிக் கட்சியான மதிமுக சாா்பில் மு. பூமிநாதன் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டாா். அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சாா்பில் ராம.சீனிவாசன், தவெக சாா்பில் எம்.எம். கோபிசன், நாம் தமிழா் கட்சி பி.எம்.சுமதி, சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் 2 போ் என மொத்தம் 6 போ் போட்டியிட்டனா்.
இந்தத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தியாகராஜா் பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியது. இதில் மதிமுக வேட்பாளா் மு.பூமிநாதன் 286 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை பெற்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. முதல் சுற்று முதல் தவெக வேட்பாளா் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்று வந்தாா். தொடா்ந்து, இரண்டாவது இடத்தை மு. பூமிநாதன் பெற்று வந்தாா்.
வாக்கு எண்ணிக்கை 17 சுற்றுகள் நிறைவடைந்த நிலையில்,தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட எம்.எம். கோபிசன் 62,415 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். மதிமுக வேட்பாளா் மு. பூமிநாதன், 40, 886 வாக்குகள் பெற்றாா். இதன் மூலம், கோபிசன் 21,529 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
மதுரை தெற்குத் தொகுதியில் 1,41,503 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில், எம்.எம். கோபிசன் (தவெக)-62,415, மு. பூமிநாதன்(மதிமுக)-40,886,ராம. சீனிவாசன்(பாஜக)-31,100, எஸ். எம்.சுமதி (நாதக)-5,863, நோட்டா-612.
