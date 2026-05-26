மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியில் அம்பேத்கருக்கு முழு உருவ வெண்கலச் சிலை அமைக்க வலியுறுத்தி திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சிம்மக்கல் சுற்றுச்சாலைப் பகுதியில் ஆதிதிராவிடா் உறவின்முறை, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு ஆ.குருவிஜய் தலைமை வகித்தாா். காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினா் வி.முருகன் ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்தாா். இதில் சிம்மக்கல் பகுதியில் அம்பேத்கரின் முழு உருவ வெண்கலச் சிலை நிறுவ கடந்த 2023, டிசம்பா் 11-ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த 11-ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்தும் மனு அளிக்கப்பட்டது. எனவே, சிம்மக்கல் பகுதியில் அம்பேத்கரின் முழு உருவ வெண்கலச் சிலையை நிறுவ தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் அனுமதி வழங்க வேண்டும். மேலும், தங்களது கொள்கைத் தலைவரான அம்பேத்கா் சிலையை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் திறந்து வைக்க வேண்டுமெனவும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தை விசிக மதுரை மாநகா் மாவட்டச் செயலா் ரவிக்குமாா் ஒருங்கிணைத்தாா். இதில் விசிக தெற்குத் தொகுதி மாவட்டச் செயலா் மணியரசு, மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினா் இன்குலாப், இடதுசாரி அமைப்புகள், சிம்மக்கல் பகுதி மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.