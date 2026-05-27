Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
மதுரை

குழந்தையைக் கொன்று தாய் தற்கொலை

குழந்தையைக் கொன்று தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :27 மே 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குழந்தையைக் கொன்று தாய் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

மதுரை அருள்தாஸ்புரத்தைச் சோ்ந்த சுந்தரபாண்டி மனைவி முத்து (25). இந்தத் தம்பதியின் மகள் துளசி (5). இவருக்கு பள்ளி விடுமுறை விடப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து முத்து, மகள் துளசியுடன் பெத்தானியாபுரம் அண்ணாவீதி பகுதியில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டில் தங்கியிருந்தாா்.

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு அங்கு வந்த சுந்தரபாண்டி தனது மனைவி, மகளை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைத்தாராம். ஆனால், மகள் துளசிக்கு விடுமுறை நாள்கள் முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கு வருவதாக முத்து தெரிவித்தாராம். இதனால் இந்தத் தம்பதியிடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது.

இதைத்தொடா்ந்து, முத்துவின் தாயும் கணவருடன் செல்லுமாறு அறிவுரை வழங்கினாராரம். இதனால் மனமுடைந்த முத்து, செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது, குழந்தையைக் கொன்று விட்டு, தானும் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு வந்த கரிமேடு போலீஸாா் இருவரின் சடலங்களையும் மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

வெள்ளக்கோவிலில் பெண் தற்கொலை

வெள்ளக்கோவிலில் பெண் தற்கொலை

கல்லூரி மாணவி தற்கொலை

கல்லூரி மாணவி தற்கொலை

தாய் கண்டித்ததால் இளம்பெண் தற்கொலை

தாய் கண்டித்ததால் இளம்பெண் தற்கொலை

தாய் இறந்த துக்கம்: மகள் தற்கொலை

தாய் இறந்த துக்கம்: மகள் தற்கொலை

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK