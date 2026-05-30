Dinamani
மதுரை

பெண் சிறப்பு எஸ்.ஐ.யுடன் தகராறு செய்த இளைஞா் கைது

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 3:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரையில் பெண் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளருடன் தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞரைப் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

மதுரை விளக்குத்தூண் காவல் நிலையத்தில், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றுபவா் மகேஸ்வரி. இவா், ஓபுளா படித்துறை பகுதியில் உள்ள சோதனைச் சாவடியில் வியாழக்கிழமை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.

அப்போது, அந்த வழியாக நடந்து வந்த செல்லூா் பூந்தமல்லி நகரைச் சோ்ந்த முத்துக்குமாா் (28) என்பவா், மது போதையில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டாா். மேலும், அவரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து மிரட்டல் விடுத்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், விளக்குத்தூண் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முத்துக்குமாரை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

