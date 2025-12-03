தேனீா்க் கடை உரிமையாளா் குத்திக் கொலை
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை அருகே செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மதுக் குடிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் தேனீா்க் கடை உரிமையாளா் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
நிலக்கோட்டை அருகேயுள்ள சிலுக்குவாா்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் லாரன்ஸ் (49). அதே பகுதியில் தேனீா்க் கடை நடத்தி வந்தாா். இவரது உறவினா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த செபாஸ்டின் ஜெயராஜ் (29). இவா்கள் இருவரும் கோவில்மேடு சிவன் கோயில் அருகேயுள்ள சமுதாயக் கூடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மது அருந்தினா். அப்போது, இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த செபஸ்டின் ஜெயராஜ் மதுப் புட்டியால் லாரன்ஸை குத்திவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த நிலக்கோட்டை போலீஸாா் லாரன்ஸின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், தப்பியோடிய செபாஸ்டின் ஜெயராஜை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.