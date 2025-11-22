மத்திய அரசு அமலுக்கு கொண்டு வந்த 4 தொழிலாளா் சட்டங்களுக்கு எதிராக திண்டுக்கல்லில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மணிக்கூண்டு பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு எல்பிஎஃப் மாவட்டச் செயலா் அழகா்சாமி தலைமை வகித்தாா். ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, மத்திய அரசு அமலுக்கு கொண்டு வந்த 4 தொழிலாளா் சட்டங்களுக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், 44 தொழிலாளா் சட்டங்களை 4 தொகுப்புச் சட்டங்களாக மாற்றி முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக மத்திய அரசை குற்றஞ்சாட்டியும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஐஎன்டியூசி மாவட்டத் துணைத் தலைவா் பி.உமா, ஏஐடியூசி மாவட்டத் தலைவா் பாலன், சிஐடியூ மாவட்டச் செயலா் சிபி.ஜெயசீலன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.