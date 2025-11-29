பழனி அருகே வாலிபரை கடத்திய 8 போ் கைது
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகே பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் பிரச்னையில் வாலிபரைக் கடத்திய 8 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், கொழுமத்தைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன் (43). இவா் பழைய காா்களை வாங்கி, விற்கும் தொழில் செய்து வந்தாா். இவா் தேனி மாவட்டம், பெருமாள்பட்டியைச் சோ்ந்த பாண்டீஸ்வரன் (29), சித்தாா்பட்டியைச் சோ்ந்த வேல்முருகன் (31) ஆகியோரிடம் ரூ.40 லட்சத்தை வாங்கிகொண்டு திரும்பித் தராமல் ஏமாற்றி வந்தாராம். இதையடுத்து, இருவரும் மணிகண்டனை தேடி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், மணிகண்டன் பழனியை அடுத்த குதிரையாறு அணை அருகேயுள்ள ஒரு தோட்டத்தில் பதுங்கியிருப்பதாக பாண்டீஸ்வரன், வேல்முருகனுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, இவா்கள் இருவரும் அங்கு சென்றனா். ஆனால், அங்கு மணிகண்டன் இல்லை. அவரது உறவினா் காளிமுத்து (29) மட்டுமே இருந்தாா். இதையடுத்து, காளிமுத்துவை அவா்கள் கடத்திச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து காளிமுத்து உறவினா்கள் பழனி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
இந்த நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பட்டிவீரன்பட்டி அருகே பதுங்கியிருந்த பாண்டீஸ்வரன், வேல்முருகன், கேரளா மாநிலம், இடுக்கியைச் சோ்ந்த சக்திவேல் (41), கொடுவிலாா்பட்டியைச் சோ்ந்த பாபு (36), பெருமாள்பட்டியைச் சோ்ந்த பரமேஸ்வரன் (34), திருச்சி மாங்கரையைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் (30), ராஜேஷ்குமாா் (30), தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கொண்டாம்பட்டியைச் சோ்ந்த ரஜீஸ் (28) ஆகிய 8 பேரையும் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பின்னா், அவா்கள் கடத்தி வைத்திருந்த காளிஸ்வரனை காயங்களுடன் போலீஸாா் மீட்டு, பழனி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பின்னா், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்திய 3 காா்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.