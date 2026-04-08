சசிகலா, ராமதாஸ் அணி கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், இரு கட்சிகள் சாா்பிலும் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட மனு தாக்கல் செய்திருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, நாதக, தவெக உள்ளிட்ட முக்கியக் கட்சி வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 35 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்தத் தோ்தலில் சசிகலா, ராமதாஸ் அணி கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், சசிகலாவின் அஇபுதமமுக வேட்பாளராக திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட ராமுதேவா் மனு தாக்கல் செய்தாா். இதனிடையே, பாமக ராமதாஸ் அணி சாா்பில் ஆரோக்கியதாஸ் என்பவரும் திங்கள்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த நிலையில், வேட்பு மனு பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றபோது, ராமுதேவா், ஆரோக்கியதாஸ் ஆகிய இருவரின் மனுக்களும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. ராமதாஸ் சாா்பில் ஏ, பி படிவம் வழங்கப்பட்டிருந்ததால் ஆரோக்கியதாஸின் வேட்பு மனு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாக தோ்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். ஒரே கூட்டணியில் உள்ள அஇபுதமமுக, பாமக ராமதாஸ் அணி சாா்பில் இருவா் மனுத் தாக்கல் செய்திருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அஇபுதமமுக வேட்பாளா் ராமுதேவரை ஆதரித்து சசிகலா புதன்கிழமை பரப்புரை மேற்கொள்கிறாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் சசிகலா, மருத்துவா் ராமதாஸ் கட்சி வேட்பாளா்கள் வேட்பு மனு தாக்கல்
சாத்தூரில் நயினாா் நாகேந்திரன் வேட்பு மனு தாக்கல்
காரைக்காலில் இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளா்கள்
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: ஒரேநாளில் முதல்வா் ரங்கசாமி உள்பட 107 போ் வேட்பு மனு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு