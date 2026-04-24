கொடைக்கானலில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு அதிகரிப்பு: பொதுமக்கள் அவதி

கொடைக்கானல் பெருமாள் மலைப் பகுதியில் உள்ள தண்ணீா் தொட்டியில் தண்ணீா் பிடிக்க காலிக் குடங்களுடன் காத்திருந்த பெண்கள்.

கொடைக்கானல் பெருமாள் மலைப் பகுதியில் உள்ள தண்ணீா் தொட்டியில் தண்ணீா் பிடிக்க காலிக் குடங்களுடன் காத்திருந்த பெண்கள்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 6:39 pm

கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீா் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.

கொடைக்கானல் அருகேயுள்ள பெருமாள்மலைப் பகுதி, சாமக்காடு, பழனி பிரிவு, அடுக்கம் உ ள்ளிட்ட பல்வேறுப் பகுதிகளில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் நீண்ட தொலைவுக்குச் சென்று தண்ணீா் எடுத்து வரும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. மேலும் குடிநீா் தொட்டியிலிருந்து வரும் தண்ணீரை பிடிக்க காலிக் குடங்களுடன் நீண்ட நேரம் பெண்கள் காத்திருக்கின்றனா்.

இதுகுறித்து பெருமாள்மலைப் பகுதி பொதுமக்கள் கூறியதாவது:

கொடைக்கானல் மலைப் பகுதிகளில் கடந்த 3 மாதங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்திருப்பதால் அனைத்து நீரோடைகளிலும் தண்ணீா் வற்றி விட்டது. இருப்பினும் பெருமாள் மலைப் பகுதிகளிலுள்ள தனியாா் காட்டேஜ்கள், தங்கும் விடுதிகளுக்கு மட்டும் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதனால் நாங்கள் குடிநீா் கிடைக்காமல் அவதியடைந்து வருகிறோம். விரைவில் எங்களுக்கு குடிநீா் விநியோகிக்க அடுக்கம் ஊராட்சி நடவடிக்கை எடுக்கா விட்டால் விரைவில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை முற்றுகையிடுவோம் என்றனா்.

இதேபோல, கொடைக்கானல் நகராட்சிக்குள்பட்ட காா்மேல்புரம், சீனிவாசபுரம், இருதயபுரம், அட்டக்கடி, வசந்தநகா் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதியடைந்து வருகின்றனா். எனவே கொடைக்கானல் நகராட்சி நிா்வாகம் குடிநீரை விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

தொடர்புடையது

கொடைக்கானல் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மயில்கள் உலா

கொடைக்கானல் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மயில்கள் உலா

கொடைக்கானலில் நகராட்சி கழிப்பறைகள் மூடல்: சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதி

கொடைக்கானலில் நகராட்சி கழிப்பறைகள் மூடல்: சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதி

மேட்டூா் அணையில் இருந்து தண்ணீா் திறப்பு 1,200 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

மேட்டூா் அணையில் இருந்து தண்ணீா் திறப்பு 1,200 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

வெயில் தாக்கம் அதிகரிப்பு: மாநகரில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு

வெயில் தாக்கம் அதிகரிப்பு: மாநகரில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

