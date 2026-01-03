நிலக்கோட்டையில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம்
நிலக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கான நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம் சிலுக்குவாா்பட்டியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை அருகேயுள்ள சிலுக்குவாா்பட்டியில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சங்கிலிப்பாண்டியன் தலைமை வைகித்தாா். மண்டலச் செயலா் ஸ்டீபன், மத்திய மாவட்டத் தலைவா் ராஜதுரை ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கட்சியின் மாநில மகளிா் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளா் மு. காா்த்திகா, மாநில உழவா் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளா் செங்கணன், திண்டுக்கல் மாவட்டச் செயலா் சைமன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டத்தில், நிலக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கைலை ராஜன் விவசாயி சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு பேசினாா். இதில் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.