கொடைக்கானலில் இருசக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் அமைத்துத் தரக் கோரிக்கை

கொடைக்கானலில் இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் அமைத்துத் தரக் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் வனப் பகுதிகளில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களான பில்லா் ராக், பசுமைப் பள்ளத்தாக்கு சாலை, குணா குகை, மோயா் பாயிண்ட், பைன் பாரஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களைப் பாா்ப்பதற்காக சுற்றுலாப் பயணிகள் இரு சக்கர வாகனங்களில் வருகின்றனா்.
அவா்கள் சாலைகளிலேயே இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டுச் செல்கின்றனா். இதனால் வாகன ஓட்டுநா்களுக்கும், அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள வியாபாரிகளுக்கும் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்படுகிறது. எனவே வனத் துறையினா் இரு சக்கர வாகன நிறுத்தும் இடவசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதே சுற்றுலாப் பயணிகளின் கோரிக்கையாகும்.
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