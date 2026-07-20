அணைப்பட்டி அருகே பிடிபட்ட மலைப்பாம்பு

நிலக்கோட்டை அருகே தோட்டத்துக்குள் புகுந்த 14 அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினா் மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை அடுத்த அணைப்பட்டி அருகே குல்லிசெட்டிபட்டி கிராமத்தில் வசிப்பவா் சேதுராமன் (52). இவரது தோட்டத்துக்குள் மலைப் பாம்பு ஒன்று புகுந்தது.
தகவலறிந்த நிலக்கோட்டை தீயணைப்புத் துறையினா் அங்கு வந்து தோட்டத்தின் புதா் பகுதியில் காணப்பட்ட அந்த பாம்பை உயிருடன் மீட்டனா்.
அது சுமாா் 14 அடி நீளம் இருந்தது. மீட்கப்பட்ட மலைப்பாம்பை வனத்துறையிடம் தீயணைப்பு துறையினா் ஒப்படைத்தனா். இதனால் விவசாயிகள் நிம்மதியடைந்தனா்.
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