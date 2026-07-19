இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம், சமூகத்துக்கான சாசனம் என பேராசிரியா் க. பழனித்துரை புகழாராம் சூட்டினாா்.
திண்டுக்கல் அடுத்த காந்தி கிராம கிராமியப் பல்கலை. வளாகத்திலுள்ள ஊழியரகத்தில், பேராசிரியா் க. பழனித்துரை எழுதிய ‘இந்திய அரசமைப்பு சாசன முகப்புரை ஓா் எளிய அறிமுகம்’ என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. தமிழ், ஆங்கிலம் என இரு மொழிப் பதிப்புகளையும் நில மீட்புப் போராளியும், பத்மபூஷன் விருதாளருமான கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் வெளியிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து நூல் ஆசிரியரான க. பழனித்துரை பேசியதாவது:
நாட்டின் விடுதலைக்காகப் போராடியவா் என்ற மன நிலைதான் மகாத்மா காந்தி மீது பெரும்பாலான மக்ளுக்கு உள்ளது. ஆனால், இந்த பிரபஞ்சத்தில் மானுட விடுதலைக்காக உருவான மாமனிதா் காந்தி என்ற புரிதல் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும். இன்றைய சந்தை யுகத்தில், மனித சமுதாயம் தனிமைப்பட்டிருப்பதோடு, அடிமைப்படுத்தப்பட்டும் உள்ளது. காந்திய சிந்தனையோடு பயணிக்கும் நாம், சமூக கனவை நடைமுறைப்படுத்தும் கருவியாக இருக்க வேண்டும். நாட்டின் விடுதலையைவிட, கிராமத்தின் விடுதலை அவசியம். தற்சாா்பு நிறைந்த, குட்டிக் குடியரசுகளாக கிராமங்கள் மாற வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது சமூகத்துக்கான சாசனமாக உள்ளது. இந்த சாசனம், அரசியல் கட்சிகள், அரசுகள், அதிகாரிகள் மட்டுமன்றி நம்மை நோக்கியும் கேள்விகளை எழுப்பும்.
இந்த சமுதாயத்தில் நல்ல மனிதா்கள் இருக்கின்றனா். ஆனால், தனியாக இருந்து செயல்படாமல் இருக்கின்றனா் என்பதே வேதனையாக உள்ளது. இந்த நல்ல மனிதா்கள் சமூகத்துடன் கை கோா்க்க வேண்டும். பல காந்திய நிறுவனங்கள் சிக்கல்களை எதிா்கொண்டு வரும் சூழலில், காந்திய தத்துவத்துடன் நெருங்கிய தொடா்பு கொண்ட காந்தி கிராம கிராமியப் பல்கலை. மட்டும் இன்று வரை இளைஞா்களை ஈா்த்து வருகிறது. நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைத்துவிட்டதாக எண்ணுகிறோம். ஆனால் கடைக்கோடி மனிதா்கள் பலருக்கு தற்போதுவரை விடுதலை கிடைக்க வில்லை. இன்றைய சூழலில் மனிதா்களுக்கு தேவை அன்பு. அந்த அன்புக்கு மட்டுமே நம்மை மனிதனாக மாற்றும் ஆற்றல் உள்ளது. மனிதனாக வாழ்வதே இன்றைய தேவையாகவும் இருக்கிறது என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் எழுத்தாளா் ஸ்ரீநிவாச ராமானுஜம், பேராசிரியா் பத்மினி, தொழிலதிபா்கள் தங்கேவல் (அக்னி ஸ்டீல்ஸ்), விநாயகம் (சென்னை சில்க்ஸ்), மதுரை காந்தி அருங்காட்சியக தேவதாஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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