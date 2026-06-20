எரியோட்டில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்த மளிகைக் கடைக்கு உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா்கள் ‘சீல்’ வைத்தனா். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக ச. ஜெயக்குமாா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
அதைத் தொடா்ந்து மாவட்டம் முழுவதும் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தி வருகிறாா். இதன் காரணமாக திண்டுக்கல் பகுதியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 300 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளைஞரைப் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இந்த நிலையில் எரியோடு மின்வாரிய அலுவலகம் பகுதியில் உள்ள மளிகைக் கடையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்து.
அதன்பேரில், சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா் அந்தக் கடையில் சோதனை நடத்தினா். அப்போது தடை செய்யப்பட்ட 7 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து கடையின் உரிமையாளா் அன்னகாமாட்சி என்பவரைக் கைது செய்தனா். மேலும் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை மூலம் கடைக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.
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