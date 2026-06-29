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திண்டுக்கல்

30 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள். - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நிலக்கோட்டை, சின்னாளப்பட்டி பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 30 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூா், நிலக்கோட்டை வட்டாரங்களில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

இதன்படி பள்ளப்பட்டி, அம்மையநாயக்கனூா், கொடைரோடு, பெருமாள்கோவில்பட்டி, சின்னாளப்பட்டி பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, 7 கடைகள், இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவரிடமிருந்து மொத்தம் 30 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா்கள் செல்வன், சரண்யா ஆகியோா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதில் 4 கடைகள் 2-ஆவது முறையாக பிடிப்பட்டதால், தலா ரூ.50 ஆயிரம் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இரு சக்கர வாகனத்தில் புகையிலைப் பொருள்களை எடுத்து வந்த கொடைரோடு அடுத்த நாகையகவுண்டன்பட்டியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணன் (51), பள்ளப்பட்டியைச் சோ்ந்த வேல்முருகன் (39) ஆகிய இருவரையும் துரத்திச் சென்று உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா்கள் பிடித்தனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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