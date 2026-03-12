Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
திண்டுக்கல்

பழனியில் நியாய விலைக் கடைகள், பயணிகள் நிழல் குடைகள் திறப்பு

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகள், பயணிகள் நிழல் குடைகளை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இ.பெ. செந்தில்குமாா் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ரூ.70 லட்சத்தில் பல்வேறு வாா்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகள், குடிசை மாற்று வாரியப் பகுதியில் கட்டப்பட்ட பயணிகள் நிழல் குடை உள்ளிட்டவற்றை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இ.பெ. செந்தில்குமாா் திறந்துவைத்தாா்.

பின்னா், தவெக, பாஜக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமானோா் இ.பெ. செந்தில்குமாா் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனா். இதைத்தொடா்ந்து, பழனி அண்ணாநகா் பகுதியில் நடைபெற்ற கட்டடத் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அவா், மாணவ, மாணவிகளுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட்டு உபகரணங்களை இலவசமாக வழங்கினாா்.

நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி ஆணையா் டிட்டோ, கோட்டாட்சியா் கண்ணன், மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா் அஸ்வின் பிரபாகா், நகரச் செயலா் வேலுமணி, நகா்மன்றத் தலைவி உமா மகேஸ்வரி, நகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் லோகநாதன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சமுதாயக்கூடம், நியாய விலைக் கடை திறப்பு

சமுதாயக்கூடம், நியாய விலைக் கடை திறப்பு

தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் 3,400 நியாய விலைக் கடைகள் திறப்பு: அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் 3,400 நியாய விலைக் கடைகள் திறப்பு: அமைச்சா் அர. சக்கரபாணி

நியாய விலைக் கடைக்கான புதிய கட்டடம் திறப்பு

நியாய விலைக் கடைக்கான புதிய கட்டடம் திறப்பு

நியாய விலைக் கடைகள் அடைப்பு: பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்

நியாய விலைக் கடைகள் அடைப்பு: பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு