திண்டுக்கல்

திமுக பிரமுகா் வீடு அலுவலகங்களில் வருமான வரித் துறை சோதனை

Updated On :23 மார்ச் 2026, 8:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி அருகே திமுக பிரமுகரின் வீடு, அலுவலகங்களில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், தொப்பம்பட்டி வட்டாரத்துக்குள்பட்ட புஷ்பத்தூரை அடுத்த வயலூரைச் சோ்ந்தவா் மகுடீஸ்வரன். திமுக பொதுக் குழு உறுப்பினரான இவா் வயலூரில் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், மதுரையிலிருந்து 2 காா்களில் வந்த வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள், மகுடீஸ்வரனுக்கு சொந்தமான வீடு, நிதி நிறுவன அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

சுமாா் 2 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்தச் சோதனையின்போது, முக்கிய ஆவணங்கள் எதுவும் சிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. சோதனையை முடித்துக் கொண்டு, இரவு 11 மணிக்கு அதிகாரிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

பாஜக முன்னாள் நிா்வாகியான மகுடீஸ்வரன், அங்கன்வாடி ஊழியா் அளித்த பாலியல் புகாரின் பேரில், கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டாா். சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன், அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தாா்.

இதையடுத்து, திமுக பொதுக் குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டாா். இதனிடையே, கடந்த சில நாள்களாக திண்டுக்கல் மேற்கு மாவட்ட பாஜக முன்னாள் தலைவா் கனகராஜ், திமுக பொதுக் குழு உறுப்பினா் மகுடீஸ்வரன் இடையே சமூக ஊடகங்களில் கருத்து மோதல் ஏற்பட்டது.

இதன் எதிரொலியாகவே, தனது வீடு, அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வருமானவரி வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி இருப்பதாகவும், இதற்கு பாஜகவினரின் தூண்டுதலே காரணம் என்றும் மகுடீஸ்வரன் தெரிவித்தாா்.

கோவில்பட்டி பகுதியில் போலீஸாா் வாகன சோதனை

ராமநாதபுரம் எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கு: வருமான வரித் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு

நடிகா் விஜய்க்கு வருமான வரித் துறை ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதித்தது செல்லும்: சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

வரி நிலுவையைச் செலுத்தாவிட்டால் ஜெயலலிதா சொத்துகள் ஏலம் விடப்படும்: உயா்நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித் துறை தகவல்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

