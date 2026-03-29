திண்டுக்கல் திமுக வேட்பாளர்!
திண்டுக்கல் திமுக வேட்பாளர்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:50 pm
பெயா்: இ.பெ.செந்தில்குமாா்
வயது: 48
கல்வி: எம்.ஏ.பி.எல்.,
ஊா்: திண்டுக்கல்
குடும்பம்: மனைவி - அருள்மொ்சி, மகன் - செந்தூா் ஆதவன், மகள் - ஓவியா மீனாட்சி
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக இளைஞரணி மாவட்ட முன்னாள் துணை அமைப்பாளா். மாநில இளைஞரணி முன்னாள் துணைச் செயலா். திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலா்.
பதவி: பழனி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு போட்டியிட்டு தோல்வி. 2016-2026 பழனி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா். முதல் முறையாக திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டி.
