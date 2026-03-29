திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் திமுக வேட்பாளர்!

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா்: இ.பெ.செந்தில்குமாா்

வயது: 48

கல்வி: எம்.ஏ.பி.எல்.,

ஊா்: திண்டுக்கல்

குடும்பம்: மனைவி - அருள்மொ்சி, மகன் - செந்தூா் ஆதவன், மகள் - ஓவியா மீனாட்சி

கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக இளைஞரணி மாவட்ட முன்னாள் துணை அமைப்பாளா். மாநில இளைஞரணி முன்னாள் துணைச் செயலா். திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலா்.

பதவி: பழனி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு போட்டியிட்டு தோல்வி. 2016-2026 பழனி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா். முதல் முறையாக திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டி.

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
