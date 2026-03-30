பழனி தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:50 pm
பெயா்: என்.பாண்டி.
வயது : 67
கல்வி: பியூசி.
குடும்பம்: மனைவி - எஸ்.மகேஸ்வரி, மகன் - பி.சுகதேவ், மகள் - பி.சிந்துஜா.
கட்சிப் பொறுப்பு: இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க திண்டுக்கல் மாவட்டச் செயலா், மாநிலப் பொருளாளா், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா், கரும்பு விவசாயிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலா், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திண்டுக்கல் மாவட்டச் செயலா், மாநிலக் குழு உறுப்பினா்.
தோ்தல் அனுபவம்: கடந்த 2014 மக்களவைத் தோ்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியிலும், கடந்த 2016, 2021சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.
