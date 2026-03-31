திமுக வாக்குறுதியை நம்புவதற்கு மக்கள் தயாரில்லை! - திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன்
திண்டுக்கல் சீனிவாசன்
கோப்புப் படம்
திமுக வாக்குறுதியை நம்புவதற்கு மக்கள் தயாரில்லை என அதிமுக பொருளாளா் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் திண்டுக்கல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 3-ஆவது முறையாகப் போட்டியிடுகிறாா். இதையொட்டி, திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் அருகே அதிமுக வேட்பாளா் அலுவலகத் திறப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழகம் முழுவதும் அதிமுகவின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது. திண்டுக்கல் தொகுதியைப் பொருத்தவரை மக்களின் அன்போடும், ஆசியோடும் மீண்டும் நான் வெற்றி பெறுவேன். அதிமுகவின் தோ்தல் அறிக்கைக்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. 5 முறை மக்களைவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்ட நான், 4 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன். 2 முறை பேரவை உறுப்பினராக வெற்றி பெற்று, தற்போது 3-ஆவது முறையாக போட்டியிடுகிறேன். கடந்த தோ்தலை விட கூடுதல் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன்.
திமுக எப்போதுமே எங்களுக்கு எதிரிதான். நேராக வந்தாலும், வளைந்து வந்தாலும், அவா்களது கூட்டணி சாா்பில் எந்தக் கட்சி வந்தாலும் எங்களுக்கு எதிரிதான். முன்னாள் முதல்வா்கள் எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் ஆசியோடு அதிமுக வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெறுவாா்கள். திமுக அளிக்கும் வாக்குறுதியை நம்புவதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை. திமுக தோ்தல் அறிக்கைதான் கதாநாயகன் என்கிறாா் முக.ஸ்டாலின்.
நிஜமான கதாநாயகன் அதிமுக பொதுச் செயலா் பழனிச்சாமி தான். நான் ஊருக்குப் புதியவன் அல்ல. என்றைக்கும் மக்களுடன் நேரில் தொடா்பில் இருப்பவன் என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக, அமமுக, பாமக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினா், அதிமுக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
