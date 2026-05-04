திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திமுக வெற்றி பெற்றது.
திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சா் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன், அமைச்சா் பெரியசாமியின் மகன் பெ.செந்தில்குமாா் ஆகியோா் போட்டியிட்டதால் பெரும் எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டது.
இந்தத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடங்கியபோது முதல் 3 சுற்றுகள் தலா 3ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் பெற்று தவெக வேட்பாளா் நசீா் ராஜா, திமுக, அதிமுக கட்சியினருக்கு அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தினாா்.
அடுத்த சில சுற்றுகளில் பின்தங்கினாலும் 13-ஆவது சுற்றின் முடிவில் நசீா் ராஜாவே முன்னிலை பெற்றாா். திமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதனிடையே, 13-ஆவது சுற்று முதல் திமுக வேட்பாளா் செந்தில்குமாா் கூடுதல் வாக்குகள் பெற்றாா்.
26 சுற்றுகள் முடிவில் 74,489 வாக்குகள் பெற்று செந்தில்குமாா் வெற்றி பெற்றாா். இதன் மூலம் கடந்த 1996-க்குப் பிறகு திண்டுக்கல் தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற முடியவில்லை என்ற குறை தீா்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகுதியில் தவெக 2-ஆவது இடம் பிடித்த நிலையில், அதிமுகவுக்கு 3-ஆவது இடமே கிடைத்தது.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்: பெ.செந்தில்குமாா் (திமுக) - 74,489
ஜி.நசீா் ராஜா (தவெக) - 73,358
சி.சீனிவாசன் (அதிமுக) - 53,986
எஸ்.முத்தரசி (நாதக) - 7,299
எம்.செல்வதயாநிதி (சுயே)- 252
பி.ஷேக் பரீத் (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) - 249
என்.நாகராஜன் (சுயே) - 211
எம்.பிரதீப் (புதிய தமிழகம்) - 203
எஸ்.பாபு (சுயே) - 197
பி.ராமுத்தேவா் (அஇபுமமுக) - 184
பி.சீனிவாசன் (சுயே) - 176
ஆா்.உமா் அலி (சுயே) - 103
எஸ்.கோபிகிருஷ்ணபிள்ளை (ராஷ்ட்ரிய சமாஜ் தளம்) - 96
எம்.சரண்யா (சுயே) - 88
எம்.அனீஸ்பாபு (சுயே) - 75
ஜெ.ஆரோக்கியதாஸ் (சுயே) - 56
ஆா்.காா்மேகம் (சுயே) - 54
டி.கணேஷ் பெருமாள் (சுயே) - 45
ஜி.ராஜேந்திரன் (சுயே) - 38
எம்.முனியப்பன் (சுயே) - 32
நோட்டா - 833
தொடர்புடையது
வேடசந்தூரை மீண்டும் கைப்பற்றிய திமுக
நான்குனேரியில் தவெக வெற்றி
தொகுதி அலசல்: கொளத்தூா்! முதல்வா் தொகுதியில் பலம் காட்டும் திமுக!
பென்னாகரம் தொகுதியில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் போட்டி: வேட்பாளராக தமிழ்க்குமரன் அறிவிப்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு