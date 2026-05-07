பத்ம விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம்!

கலை, இலக்கியம், கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், அறிவியல், பொறியியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவா்களுக்கு வழங்கப்படும் பத்ம விருதுக்கு தகுதியானவா்கள் விணணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :
கலை, இலக்கியம், கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், அறிவியல் , பொறியியல் தளங்களில் சிறப்பான சாதனை புரிந்தவா்களுக்கு 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இந்த விருதுக்கு, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தகுதியான நபா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விருதுக்கான விண்ணப்பப் படிவம், இதர முக்கிய விவரங்கள், ட்ற்ற்ல்ள்://ஹஜ்ஹழ்க்ள்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை இணைய வழியில் ஜூலை 31-ஆம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். மேலும், அசல் கருத்துருவினை, மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், அறை எண் 88, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகம், திண்டுக்கல் என்ற முகவரியில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
