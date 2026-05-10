/
வேடசந்தூா் அருகே காா் கவிழ்ந்ததில் பெங்களூருவைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் காயமடைந்தாா்.
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவைச் சோ்ந்தவா் தனஜெயன் (50). தொழிலதிபரான இவா், தனது காரில் மதுரைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு புறப்பட்டாா்.
காரை தனஜெயனே ஓட்டி வந்தாா். அந்தக் காா், திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அடுத்த அய்யனாா்நகா் பகுதியில் கரூா்- திண்டுக்கல் 4 வழிச்சாலையில் வந்த போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து மேம்பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது மோதி, பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
காா் பலத்த சேதமடைந்த நிலையில், காயமடைந்த தனஜெயன் திண்டுக்கல்லில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து வேடசந்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.
தொடர்புடையது
நெல்லை வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் அருகே காா் கவிழ்ந்து விபத்து: 3 போ் காயம்
சிறுவன் ஓட்டிய காா் விபத்து: சிறுமி உயிரிழப்பு
புதுக்கடை அருகே காா் மோதி பெண் காயம்
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே காா் கவிழ்ந்ததில் ஒருவா் உயிரிழப்பு: 3 போ் காயம்
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நான்தான் கிங் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மே 2026, 7:24 pm IST