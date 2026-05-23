திண்டுக்கல்

ஒரே நாளில் 94 ரெளடிகள் கைது

Updated On :23 மே 2026, 3:05 am IST

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய 94 ரெளடிகளை ஒரே நாள் இரவில் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் காவல் துறை சாா்பில் ‘சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கை’ வியாழக்கிழமை இரவு தொடங்கப்பட்டது.

சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள், பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் ரெளடிகள், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவோரை ஒடுக்கும் நோக்கில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதில் மாவட்டம் முழுவதும் 94 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். மாவட்டத்தில் பொதுமக்களின் அமைதிக்கு இடையூறு செய்வோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், இந்த சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கை சனிக்கிழமை வரை தொடரும் என்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அ. பிரதீப் தெரிவித்தாா்.

