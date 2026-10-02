தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிராக கம்யூ. கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
வாக்காளா் சிறப்பு சுருக்க (எஸ்.ஐ.ஆா்.) திருத்த விவகாரத்தில் தலைமை தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து, திண்டுக்கல்லில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் முன் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட இடதுசாரி கட்சியினா்.
வாக்காளா் சிறப்பு சுருக்க (எஸ்.ஐ.ஆா்.) திருத்த விவகாரத்தில் தலைமை தோ்தல் ஆணையரைக் கண்டித்து, திண்டுக்கல்லில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் வெள்ளைச்சாமி தலைமை வகித்தாா். மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் கே.பிரபாகரன், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ஜி.ராணி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜாமணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தின் போது, எஸ்.ஐ.ஆா். திருத்த விவகாரத்தில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு ஆதரவாக தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் செயல்பட்டதாகவும், இதனால் பல லட்சம் மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதாகவும், இதற்கு தாா்மீகப் பொறுப்பேற்று தோ்தல் ஆணையா் பதவியிலிருந்து ஞானேஷ்குமாா் விலக வலியுறுத்தியும் முழக்கமிட்டனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் இரா.ரவி, விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் என்.பெருமாள் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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