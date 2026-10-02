கொடைக்கானலில் விபரீதம் காட்டெருமை முன் புகைப்படம் எடுக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள்
கொடைக்கானலில் ஆபத்தை உணராமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் காட்டெருமை அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கொடைக்கானல் -வத்தலக்குண்டு மலைச் சாலையான கொண்டை ஊசி வளைவுப் பகுதியில் உலா வந்த காட்டெருமை முன் நின்று புகைப்படம் எடுத்த சுற்றுலாப் பயணி.
கொடைக்கானலில் ஆபத்தை உணராமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் காட்டெருமை அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் தற்போது காட்டு மாடு உலா வருவது வாடிக்கையாக இருந்து வருகிறது. கடந்த சில தினங்களாக சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இவா்கள் சாலையில் செல்லும் போது ஆபத்தை உணராமல் காட்டு மாடு அருகே சென்று புகைப் படம், தற்படம் எடுக்கின்றனா். காட்டு மாடு திடீரென தாக்கினால் மரணம் கூட ஏற்படலாம். எனவே, சாலையில் செல்லும் காட்டு மாட்டை துன்புறுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத் துறையினா் தெரிவித்தனா். இருப்பினும் 2 இடங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் காட்டு மாடு முன்பு கைப்பேசி மூலம் புகைப் படம் எடுத்தது பொது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
கொடைக்கானல் டிப்போ சாலையில் காட்டெருமை அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுத்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.