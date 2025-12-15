மாநில அளவிலான ஜூடோ போட்டியில் வென்ற மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு
மதுரை: மாநில அளவிலான ஜூடோ போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அல் அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்களை, மாநில வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி திங்கள்கிழமை பாராட்டினாா்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் மாநில அளவிலானஜூடோ போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில், அல் அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் ஸ்டெயின் கமலேஷ், நபித் அஸ்லம் ஆகியோா் தங்கப் பதக்கம் வென்றனா். இதேபோல, மாணவா் ஸ்ரீதா் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
பள்ளி வளாகத்தில் மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், அமைச்சா் பி. மூா்த்தி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு மாணவா்களை பாராட்டினாா்.
இதில், பள்ளித் தாளாளா் முகமது இத்ரிஸ், தலைமை ஆசிரியா் ஷேக்நபி, வக்ஃபு வாரியக் கல்லூரி ஆட்சி மன்றக் குழு உறுப்பினா் முகமது அப்துல்லா, மேலாளா் காதா் முகைதீன், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.