மதுரை

டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி நாள் விழா

மதுரை டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி நாள் விழா, கல்லூரி மாணவா் பேரவை நிறைவு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.

மதுரை டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி நாள் விழாவில் கல்லூரி மாணவிக்கு சான்றிதழ் வழங்கிய பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியாா் கல்லூரி முதல்வா் காட்வின் ரூஃபஸ். உடன் டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி முதல்வா் ரா. பியூலா ஜெயஸ்ரீ.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி நாள் விழா, கல்லூரி மாணவா் பேரவை நிறைவு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.

இதற்கு கல்லூரி முதல்வா் ரா. பியூலா ஜெயஸ்ரீ தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியாா் கல்லூரி முதல்வா் காட்வின் ரூஃபஸ் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

இது தோ்தல் காலம். சரியான தலைவா்களைத் தோ்வு செய்ய வேண்டியது நமது கடமை. அரசியலில் பெண் தலைவா்கள் இல்லை என்பதற்கான காரணத்தை மாணவிகள் சிந்திக்க வேண்டும். உங்களில் பலா் சிறந்த தலைவா்களாக உருவாக வேண்டும். மேலும் நீங்கள் குடும்பத்தையும், சமூகத்தையும் இணைக்கும் செயலிகளாகச் செயல்பட வேண்டும்.

ரயில் விபத்தில் இடது காலை இழந்த முன்னாள் தேசியக் கைப்பந்து வீராங்கனை அருணிமா சின்ஹா மன உறுதியுடன் இமயமலையின் உச்சியை அடைந்து சாதனை படைத்தாா். இந்திய விண்வெளிப் பொறியாளா் டெஸ்ஸி தாமஸ் இந்தியாவின் அக்னி - 4, 5 ஏவுகணைகளின் திட்ட இயக்குநராகப் பணியாற்றிச் சாதனை படைத்தாா். இவா்களைப் போல நீங்களும் எதிா்காலத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனைப் பெண்மணிகளாகத் திகழ வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, ஆய்வுப் பணியில் சிறந்து விளங்கிய பேராசிரியைகள், சிறந்த மாணவிகளுக்கு நினைவுப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வில் கல்லூரிப் பேராசிரியைகள், மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, கல்லூரி துணை முதல்வா் ரா. நிம்மா எலிசபெத் வரவேற்றாா். கல்லூரி மாணவா் பேரவைத் தலைவா் ஆா். பா்ஹானா நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

கோவில்பட்டி கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

கோவில்பட்டி கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

மருதுபாண்டியா் கல்லூரி நாள் விழா

மருதுபாண்டியா் கல்லூரி நாள் விழா

தியாகராசா் கல்லூரி நாள் விழா

தியாகராசா் கல்லூரி நாள் விழா

டோக் பெருமாட்டி மகளிா் கல்லூரியில் பயிலரங்கு

டோக் பெருமாட்டி மகளிா் கல்லூரியில் பயிலரங்கு

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு