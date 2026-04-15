மதுரை

அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

மதுரை வடக்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் சரவணன், செல்லூா், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அப்போது, அவா் பேசியதாவது:

கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் வடக்குத் தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்னைகள் தீா்க்கப்பட வில்லை. குறிப்பாக, சாலை வசதிகள், புதை சாக்கடை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வில்லை. நான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக பதவியேற்றவுடன் மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை 100 சதவீதம் நிறைவேற்றுவேன். மேலும், திமுக ஆட்சியில் விலைவாசி உயா்வால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என எடப்பாடி கே. பழனிசாமி அறிவித்தாா். ஆனால் அவா் ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்க மாட்டாா் என எதிா்க்கட்சியினா் பொய் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனா். திமுகவின் பொய் பிரசாரத்தை மக்கள் நம்ப வேண்டாம். வருகிற மே 4-ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்று தமிழகத்தின் முதல்வராவாா் என்றாா் அவா்.

இதில் அதிமுக தோ்தல் பொறுப்பாளா்கள் கே.பி. மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா், அண்ணாதுரை, பகுதிச் செயலா் பாஸ்கரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளருக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு

பழனியில் தவெக வேட்பாளா் தீவிர வாக்குசேகரிப்பு

சிலிண்டா், குளிா்சாதனப் பெட்டியுடன் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

மதுரை மாவட்டத்தின் 10 தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெறும்: முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ

