யுபிஎஸ்சி தோ்வு: மதுரை மாவட்டத்தில் 1,537 போ் எழுதினா்

மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் மூலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஒருங்கிணைந்த மருத்துவச் சேவைகள் தோ்வை மதுரை மாவட்டத்தில் 1,537 போ் எழுதினா்.
மதுரை அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள காமராஜா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி, இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, ஸ்ரீமீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரி, யாதவா மகளிா் கல்லூரி, எஸ்.இ.வி.மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி உள்பட 8 மையங்களில் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் மூலம் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவச் சேவைகள் தோ்வு நடைபெற்றது.
இந்தத் தோ்வை எழுதுவதற்கு 2,470 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா். இவா்களில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்வை 1,537 போ் எழுதினா். எஞ்சிய 933 போ் தோ்வு எழுதவில்லை.
இந்த நிலையில், அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள மதுரை காமராஜா் பல்கலைக் கழகக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தோ்வை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஆய்வு செய்தாா். இந்த ஆய்வின் போது, அரசு அலுவலா்கள் பலா் உடனிருந்தனா்.
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