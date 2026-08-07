Dinamani
இந்தியாவுக்கு 67% எல்பிஜி தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அமெரிக்கா!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.20 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை சரிவு: சென்செக்ஸ் 450 புள்ளிகளுக்கும், நிஃப்டி 24,550க்கு அருகில் சென்று நிறைவு!!பாகிஸ்தான், சௌதியுடன் கைகோர்க்கும் துருக்கி! முத்தரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்! ஐரோப்பா டி20 பிரீமியர் லீக்கில் விளையாடும் அஜிங்க்யா ரஹானே! செயின்ட் லூயிஸ் ரேப்பிட்- பிளிட்ஸ் செஸ்: பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன்! ஒரே வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 5,400 உயர்வு: தங்கம் விலை மாலை நிலவரம்! முதல்வர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ்!முதல்வர் விஜய்க்கு ஒரு தலைகுனிவு ஏற்பட்டால் தமிழ்நாடு வெகுண்டெழும்! பிரேமலதா பேச்சு
/
மதுரை

புதிய வழித்தடங்களில் அரசுப் பேருந்து சேவை தொடக்கம்

மதுரை குலமங்கலம் கிழக்கு ஒன்றியத்தின் ஓடைப்பட்டி பகுதிகளிலிருந்து பெரியாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு புதிய வழித்தடத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் சேவையை வடக்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அ. கல்லாணை அண்மையில் தொடங்கிவைத்தாா்.

News image

மதுரை குலமங்கலத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் புதிய வழித்தட அரசுப் பேருந்தை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த வடக்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அ. கல்லாணை.

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை குலமங்கலம் கிழக்கு ஒன்றியத்தின் ஓடைப்பட்டி பகுதிகளிலிருந்து பெரியாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு புதிய வழித்தடத்தில் அரசுப் பேருந்துகள் சேவையை வடக்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அ. கல்லாணை அண்மையில் தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்த நிகழ்வுக்கு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக உதவி மேலாளா் (வணிகம்) முகமது ராவுத்தா் தலைமை வகித்தாா். கிளை மேலாளா் (பொன்மேனி) விஜயக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் மதுரை வடக்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அ. கல்லாணை சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, பேருந்துகள் சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

மதுரை குலமங்கலத்திலிருந்து தினமும் காலை 8.25 மணிக்கு ஒரு பேருந்து புறப்பட்டு செல்லூா் வழியாக பெரியாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்லும். இதேபோல, பெரியாா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மாலை 4.25 மணிக்கு புறப்பட்டு செல்லூா் வழியாக குலமங்கலத்துக்குச் செல்லும்.

இதைத் தவிர, மதுரை கிழக்கு ஒன்றியம் ஓடைப்பட்டியிலிருந்து தினமும் காலை 8.05 மணிக்கு புறப்படும் பேருந்து கருப்பாயூரணி வழியாக பெரியாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்லும். இதேபோல, பெரியாா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தினமும் மாலை 4 மணிக்கு புறப்படும் பேருந்து கருப்பாயூரணி வழியாக ஓடைப்பட்டிக்குச் செல்லும்.

இந்தப் புதிய வழித்தட சேவைகள் மூலம் அந்தந்தப் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெறுவா்.

இந்த நிகழ்வில் போக்குவரத்துக் கழக அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அதிமுகவில் புதிய பதவிகளை ஏற்கமாட்டோம்

அதிமுகவில் புதிய பதவிகளை ஏற்கமாட்டோம்

முதுகுளத்தூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம்

முதுகுளத்தூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம்

400க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள்! தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு புதிய சட்டப்பேரவை! சுவேந்து அதிகாரி

400க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள்! தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு புதிய சட்டப்பேரவை! சுவேந்து அதிகாரி

உத்தமபாளையத்தில் சேதமடைந்த சமணா் சிற்பங்கள்: எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு

உத்தமபாளையத்தில் சேதமடைந்த சமணா் சிற்பங்கள்: எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு

விடியோக்கள்

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly

முதல்வர் உறுதியான முடிவை எடுக்க வேண்டும்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி | DMDK | TN Assembly

”மக்களுக்கு தொந்தரவு அளிக்கும் வனத்துறை!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | Theni

”மக்களுக்கு தொந்தரவு அளிக்கும் வனத்துறை!” பெ. சண்முகம் பேட்டி | CPIM | Theni