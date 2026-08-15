The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
நாசிக்கில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் பொதுத் தேர்வுகளைச் சீரமைக்க அரசு நடவடிக்கை! - குடியரசுத் தலைவர் முர்மு உரை!சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை, மாலையில் உயர்ந்தது!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.42 ஆக நிறைவு!கோவை மாணவர் குடும்பத்திற்கு உதயநிதி ஆறுதல் சுதந்திர நாள்: ஆளுநரின் தேநீர் விருந்து இல்லை! - மக்கள் மாளிகை
/
மதுரை

நொய்டாவில் டிச. 4-இல் சா்வதேச ஜவுளி இயந்திரக் கண்காட்சி

நொய்டாவில் வருகிற டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி சா்வதேச அளவிலான ஜவுளி இயந்திரக் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.

News image

மதுரையில் உள்ள தொழில் வா்த்தகச் சங்கத்தில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய கண்காட்சிப் பொருளாளா் செந்தில் குமாா். உடன், தமிழ்நாடு தொழில் வா்த்தகச் சங்கத்தின் தலைவா் என். ஜெகதீசன், மதுரை மடீட்சியா தலைவா் செந்தில் குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 2:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நொய்டாவில் வருகிற டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி சா்வதேச அளவிலான ஜவுளி இயந்திரக் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.

இதுகுறித்து, கண்காட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், பொருளாளருமான செந்தில் குமாா் மதுரையில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது:

ஜவுளித் துறையில் புதிய தொழில்நுட்ப வளா்ச்சிகள், நவீன இயந்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில், இந்திய சா்வதேச ஜவுளி இயந்திரக் கண்காட்சி நொய்டாவில் வரும் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி முதல் 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. 95 நாடுகளைச் சோ்ந்த பிரதிநிதிகள், 1,800-க்கும் மேற்பட்ட தொழில் துறையினா் பங்கேற்கும் இந்தக் கண்காட்சியில், நூல் உற்பத்தி, நெசவு, ஆடை உற்பத்தி, பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்பங்கள், இயந்திரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன. மேலும், தானியங்கி தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, எண்ம மயமாக்கல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்தும் கண்காட்சியில் இடம் பெற உள்ளன. இது இந்திய ஐடிஎம்இ சொசைட்டி நடத்தும் 12-ஆவது கண்காட்சியாகும். இதுவரை இல்லாத வகையில் சுமாா் 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் சதுர மீட்டா் பரப்பளவில் 18 அரங்குகளில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய கண்காட்சியாக அமையும். எனவே, மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஜவுளி உற்பத்தியாளா்கள், தொழில் துறையினா் பங்கேற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

முன்னதாக நடைபெற்ற சா்வதேச ஜவுளி இயந்திரக் கண்காட்சி தொடா்பான கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் தமிழ்நாடு தொழில் வா்த்தகச் சங்கத் தலைவா் என். ஜெகதீசன், மதுரை மடீட்சியா தலைவா் செந்தில் குமாா், ஜவுளித் தொழில் துறையினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பேரவையில் இருந்து 6 ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்கள் வெளியேற்றம்

பேரவையில் இருந்து 6 ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்கள் வெளியேற்றம்

கரூரில் வாங்குவோா்-விற்போா் சந்திப்பில் நிகழ்ச்சியில் ரூ.12 கோடியில் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கரூரில் வாங்குவோா்-விற்போா் சந்திப்பில் நிகழ்ச்சியில் ரூ.12 கோடியில் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கரூா் ஜவுளிகள் உள்நாட்டில் ரூ.3 ஆயிரம் கோடிக்கு விற்பனை: ஆட்சியா் தகவல்

கரூா் ஜவுளிகள் உள்நாட்டில் ரூ.3 ஆயிரம் கோடிக்கு விற்பனை: ஆட்சியா் தகவல்

தில்லி "பாரத் டெக்ஸ் 2026' சர்வதேச ஜவுளி கண்காட்சி: தமிழக அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு

தில்லி "பாரத் டெக்ஸ் 2026' சர்வதேச ஜவுளி கண்காட்சி: தமிழக அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு

விடியோக்கள்

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath And Sons Review | காதலில் வயது வித்தியாசம் ஒரு பிரச்னையா? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju

Vishwanath and Sons Public Review! | படம் எப்படி இருக்கு? | Suriya | Mamitha Baiju