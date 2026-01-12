மதுரை

மதுரை மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்தும் விவகாரம்: அரசு பதிலளிக்கத் தவறினால் நடவடிக்கை

மதுரை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், தமிழக அரசு பதிலளிக்கத் தவறினால், நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவு
மதுரை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், தமிழக அரசு பதிலளிக்கத் தவறினால், நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

மதுரை கிருஷ்ணாபுரம் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த தேசிகாச்சாரி உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: மதுரை மாநகராட்சியில் 100 வாா்டுகள் உள்ளன. இங்குள்ள வணிக வளாகங்கள், குடியிருப்புகளுக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்ட வரியைவிட குறைவாக வரி விதிக்கப்படுவதாகப் புகாா் எழுந்தது. விசாரணையில், அதிகாரிகள் மட்டுமன்றி, மாநகராட்சி மண்டலத் தலைவா்களுக்கும் தொடா்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மண்டலத் தலைவா்கள் 5 பேரும் தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மேயா் வ. இந்திராணியின் கணவா் கைது செய்யப்பட்டாா். கடந்தாண்டு அக்டோபா் மாதம் மதுரை மாநகராட்சி மேயராக இருந்த வ. இந்திராணி, தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். அவா் ராஜிநாமா செய்த பிறகு, மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகையில் மாதந்தோறும் நடைபெற்று வந்த மாமன்ற உறுப்பினா்களுக்கான கூட்டம் நடைபெறவில்லை. இதனால், மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சாலை அமைப்பது, கழிவுநீா்க் கால்வாய்களைச் சீரமைப்பது போன்ற பணிகள் எதுவும் முறையாக நடைபெறாமல் உள்ளன.

இதன் காரணமாக, பொதுமக்கள் மிகுந்த இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனா். எனவே, மதுரை மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:

மாநகராட்சி மேயா் இல்லாத நிலையில், துணை மேயா் மாமன்றக் கூட்டத்தை நடத்த விதிகள் அனுமதிக்கின்றன. ஆனால், மாதந்தோறும் நடைபெற வேண்டிய கூட்டம் நடத்தப்படுவது இல்லை. தொடா்ந்து 3 கூட்டங்களில் பங்கேற்காத உறுப்பினா்கள் தங்களது பதவியை இழப்பதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. எனவே, மதுரை மாமன்றக் கூட்டத்தை விரைந்து நடத்துவதற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றாா்.

இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மக்களால் தோ்வு செய்யப்பட்டவா்கள் பணிகளை முறையாகச் செய்ய வேண்டும். மாமன்றக் கூட்டம் நடத்தப்படவில்லையெனில், எப்படி முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க முடியும்? கூட்டத்தை முறையாக நடத்தவில்லையெனில், உறுப்பினா்கள் எத்தகைய நடவடிக்கையை எதிா்கொள்ள நேரிடும்? என்பது குறித்து மனுதாரா் விளக்கமளிக்க வேண்டும்.

மாமன்றக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதா? இல்லையா? என்பது தொடா்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில், உயா்நீதிமன்றம் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்த வழக்கு விசாரணை வருகிற 28-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.