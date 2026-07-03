நீச்சல் போட்டியில் வென்ற வீரா்களுக்கு பாராட்டு

கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகளுக்கு இடையேயான தேசிய அளவிலான நீச்சல் போட்டியில் வென்ற வீரா்கள் வியாழக்கிழமை பாராட்டப்பட்டனா்.
கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகளுக்கு இடையேயான தேசிய அளவிலான நீச்சல் போட்டி பெங்களூருவில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில், மதுரை கருப்பாயூரணியில் உள்ள ரீஜாய்ஸ் நீச்சல் அகாதெமியில் பயிற்சி பெற்ற வீரா் அகஸ்தியா 400 மீ. ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும், 100 மீ. பேக் ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், 400 மீ. ஐயம் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றாா்.
இதேபோல, தியானேஷ் 100 மீ. ப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், 100 மீ. ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரிலே பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், 100 மீ. ஐயம் ரிலே பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றாா்.
இதையடுத்து, தமிழகத்துக்கும், மதுரை மாவட்டத்துக்கும் பெருமை சோ்த்த வீரா்களை ரீஜாய்ஸ் நீச்சல் சங்கத் தலைவா் ஜோசப் ராஜசேகா், துணைச் செயலா் முகேஷ், பொருளாளா் ஆரிப் ஆகியோா் வியாழக்கிழமை பாராட்டினா்.
இந்த நிகழ்வின் போது, பயிற்சியாளா்கள் சதீஷ் பாண்டியன், அப்துல்சலாம், வெங்கடேஷ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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